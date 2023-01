Nederlandse bevolking afgelopen jaar bijna twee keer zo hard gegroeid

De Nederlandse bevolking is in 2022 gegroeid tot ruim 17,8 miljoen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de groei in 2021, meldt het CBS op basis van de meest recente ramingen. De groei is volledig toe te schrijven aan buitenlandse migranten, van wie een kwart uit Oekraïne komt.

Afgelopen jaar groeide de bevolking met bijna 227.000 inwoners. Dat waren er 112.000 meer dan in 2021. Er werden minder kinderen geboren. Doordat het aantal geboortes en sterfgevallen elkaar vrijwel in evenwicht houden, draagt de natuurlijke aanwas niet of nauwelijks bij aan de bevolkingsgroei. De definitieve cijfers kunnen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van 2022.

Het afgelopen jaar vestigden zich 402.000 immigranten in Nederland, 150.000 meer dan een jaar eerder. Dit is met name het gevolg van de situatie in Oekraïne. Vooral in de eerste maanden na de Russische inval, op 24 februari 2021, kwamen relatief veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland. Een deel van hen is inmiddels weer vertrokken, meestal naar Oekraïne. Op 1 december stonden bij Nederlandse gemeenten 89.000 Oekraïeners ingeschreven.

Renswoude, Gennep en Pekela

Ze vestigden zich in nagenoeg alle 344 gemeenten maar in ongeveer de helft daarvan woorden op 1 december meer dan vijf Oekraïense immigranten per duizend inwoners. Relatief gezien ontvingen Renswoude (Utrecht), Gennep (Limburg) en Pekela (Groningen) de meeste Oekraïners: meer dan 20 per duizend inwoners.

Ook zonder migratie van en naar Oekraïne komt het migratiesaldo hoger uit dan in 2021, aldus het CBS. De top 3 van buitenlandse migranten bestaat uit Syriërs (15.200 tot en met november), Turken (11.400) en mensen uit India (10.400). Polen, die vorig jaar nog op de tweede plaats kwamen, zakten naar de vijfde plaats.

Volledig scherm De bevolking groeit de komende jaren niet alleen doordat meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Bovendien stijgt de levensduur naar verwachting verder. © CBS

Sterkste groei

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022. De bevolkingsgroei was relatief gezien het sterkst op Vlieland en Schiermonnikoog, in de Noordoostpolder en in Waddinxveen, Diemen, Maassluis en Woudenberg, met meer dan 30 per duizend inwoners.

In slechts negen gemeenten daalde het aantal inwoners. Dat waren er aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. In 2020 kenden 61 gemeenten nog een bevolkingskrimp, voornamelijk aan de randen van Nederland.

Eindhoven, Almere, Amsterdam

De grote gemeenten kenden net als in 2021 een relatief sterke groei. Alleen in Rotterdam en Breda was de bevolkingsgroei wat lager. Van de tien grootste gemeenten groeiden er acht sterker dan het landelijk gemiddelde van dertien per duizend inwoners. De groei was het sterkst in Eindhoven (22/1000), gevolgd door Almere (21/1000) en Amsterdam (20/1000).

Eindhoven en Amsterdam groeiden hoofdzakelijk door buitenlandse migratie, Almere ook door binnenlandse verhuizingen en geboorten.

Flevoland

De provincie Flevoland kende net als in 2021 de sterkste bevolkingsgroei met 22 mensen per duizend inwoners. Daarna volgen Noord-Holland (16/1000), Zuid-Holland en Utrecht (beide 13/1000). In de provincies Drenthe, Friesland en Limburg bleef de bevolkingsgroei het meest beperkt (9/1000), maar ook daar groeide de bevolking harder dan in 2021.

In Flevoland was de groei te danken aan natuurlijke aanwas, binnenlandse verhuizingen én buitenlandse migratie. Noord- en Zuid-Holland groeiden door natuurlijke aanwas en buitenlandse migratie, maar hadden een negatief saldo van binnenlandse verhuizingen. Het aantal mensen dat vanuit de Randstad naar regio’s daarbuiten verhuist, is de afgelopen jaren toegenomen.

Sterfteoverschot

Door de vergrijzing groeit het aantal gemeenten met meer sterfgevallen dan baby’s. In 2022 gold dat voor 62 procent van de gemeenten, in 2021 nog voor 53 procent. Twintig jaar geleden (in 2002) was in slechts dertien procent van de gemeenten sprake van een sterfteoverschot, voornamelijk aan de randen van Nederland (vooral in Limburg) en in enkele vergrijsde gemeenten in het Gooi en aan de Noordzeekust.

Inmiddels is er een sterfteoverschot in vrijwel alle Limburgse gemeenten (31) en in de drie noordelijke provincies, langs de Noordzeekust en in grote delen van Zeeland, Overijssel en Gelderland. Gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden, liggen voornamelijk in de Randstad (inclusief de grote steden), in Flevoland en in en rond Zwolle.

Volledig scherm Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,5 miljoen eind 2022 naar 10,6 miljoen rond 2026. Na een daling tot 10,4 miljoen in 2038 stijgt dit weer tot 11,0 miljoen in 2070. © CBS

Volledig scherm Nederland telt naar verwachting 18 miljoen inwoners in 2024, 19 miljoen in 2034 en 20,7 miljoen in 2070. © CBS