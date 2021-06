‘Nederlandse delegatie in Syrië om IS-gangers op te halen’

De vrouwen en kinderen bevinden zich in detentiekampen in Koerdisch gebied in Noord-Syrië. Volgens persbureau AFP heeft een hoge Koerdische vertegenwoordiger gezegd dat er zaterdag ‘Nederlanders die zijn verbonden aan de Islamitische Staat worden overgedragen aan hun eigen autoriteiten'. Het zou daarbij niet gaan om voormalige IS-strijders. Het is onbekend om hoeveel mensen het zou gaan. Media ter plekke melden dat het om één vrouw en drie kinderen zou gaan. De overdracht is in de plaats Kamishli. Betrokken ministeries in Nederland stellen ‘niets over de zaak te kunnen zeggen'.