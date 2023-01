Twee vermeende Nederlandse kopstukken van een ‘superkartel’ in de internationale cokehandel zijn twee maanden na hun aanhouding bij een grote Europese opsporingsactie in Dubai alweer op vrije voeten. Nederland zou hebben verzuimd de uitleveringspapieren op tijd te sturen.

Met een ongekende actie claimden opsporingsdiensten in Europa het neerhalen van een superkartel in Dubai. De Bredase Bosniër Edin G. (40) en Rotterdammer Zouhair B. (37) werden in november opgepakt samen met nog eens 47 verdachten tijdens de grootschalige actie ‘Operation Desert Light’. Hun superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel in Europa. Maar twee maanden later zijn beide Nederlanders nog niet uitgeleverd aan Nederland. Sterker nog, justitie weet niet waar Edin G. is en Zouhair B. is ook op vrije voeten.

Nederland moest na de aanhouding binnen veertig dagen met een goed onderbouwd uitleveringsverzoek komen. Maar die termijn zou volgens bronnen dicht bij het onderzoek niet zijn gehaald. Dat is opvallend, omdat de verdachten werden neergezet als ‘high value targets’, kopstukken. Hun arrestatie was onderdeel van een goed voorbereide internationale operatie.

Geen blunder

Quote Edin G. staat opnieuw internatio­naal gesigna­leerd. We weten niet wat zijn huidige verblijf­plaats is. Wim de Bruin, woordvoerder OM Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is van een blunder geen sprake. Het rechtshulpverzoek is wel degelijk op tijd en op de juiste manier ingediend bij de Verenigde Arabische Emiraten: „We kennen de verhalen over dat de documenten te laat zouden zijn ingeleverd. Dat klopt niet. We zijn bezig om te achterhalen wat nu precies de oorzaak is”, reageert woordvoerder Wim de Bruin.

Het OM laat weten dat de uitleveringsprocedure is afgewezen en Edin G., die wordt beschouwd als de leider van de Tito- en Dino-bende, op 29 december vrij is gekomen. „Een dag later stond hij opnieuw internationaal gesignaleerd. We weten niet wat zijn huidige verblijfplaats is”, aldus De Bruin. Mogelijk is hij nog steeds gewoon in Dubai.

Hij is volgens advocaat Leon van Kleef, die Edin G. bijstaat, in ieder geval niet spoorloos. „Mijn cliënt is volgens de wettelijke regelingen op vrije voeten gesteld en is in afwachting van een uitleveringsprocedure.”

Borgsom betaald

In het geval van Zouhair B. loopt de uitleveringsprocedure nog, al mag hij die in vrijheid afwachten. Dat bevestigt zijn advocaat Guy Weski: „Op dit moment is cliënt inderdaad op vrije voeten gesteld na betaling van een borgsom. Hij is in afwachting van de uitleveringsprocedure.”

„Het grootste gevaar is natuurlijk dat dit soort mannen het land ontvlucht”, reageert Göran Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. „Als ze ervan overtuigd zijn dat ze op enig moment worden uitgeleverd, bestaat de kans dat ze zo snel mogelijk Dubai proberen te verlaten.”

Om te voorkomen dat verdachten de benen nemen, moeten ze soms een hoge borgsom betalen of hun paspoort inleveren. Dat lijkt in deze zaken ook het geval. Al kunnen OM en advocaat dit niet bevestigen. De verdachten zouden dan op een later moment alsnog kunnen worden uitgeleverd.

Zes kopstukken

In totaal gingen tijdens Operation Desert Light maar liefst 43 verdachten in de boeien in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Zes kopstukken werden opgepakt in Dubai en worden gezien als de ruggengraat van een ‘superkartel’ dat goed zou zijn voor een derde van de cocaïnehandel in Europa. De drugsbende kwam in beeld door het ontcijferen van berichten van speciale Sky-telefoons die veelvuldig werden gebruikt door criminelen om heimelijk te communiceren.

Onder de zes kopstukken waren twee Nederlanders. De Bredase Bosniër Edin G. (40) is al decennialang actief in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin G. beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld. Hij zou in Dubai hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

Het is de vraag of ook Zouhair B. tot dit vermeende superkartel behoorde of dat hij een soort bijvangst was in de mega-operatie. Zijn advocaat Guy Weski wuift de suggestie van een superkartel weg. B. werd al sinds april 2022 gezocht. Hij wordt gezien als de leider van een bende die verantwoordelijk is voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Volledig scherm De arrestaties tijdens Operation Desert Light, waarin opsporingsdiensten in Europa samenwerkten met die van Dubai en Amerika. © Europol

