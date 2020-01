Nederlandse 'fraudevader' (50) geeft toe Ierse belastingdienst nóg meer te hebben belazerd

De Nederlander Leendert S. die vorig jaar zomer schuldig is bevonden aan het bedonderen van de Ierse overheid, blijkt nog meer op zijn kerfstok te hebben. In de rechtbank in Dublin bekende de 50-jarige vader van twee dat hij jarenlang kindertoeslag had ontvangen, terwijl hij niet in Ierland woonde. Daarmee peuterde hij bij de Ierse belastingdienst een bedrag van 18.000 euro los.

Het zoveelste schandaal rond Leendert S. kwam aan het licht nadat zijn vrouw werd aangehouden voor een soortgelijk strafbaar feit. S. had een vervalst stempel van een school in de regio Meath gebruikt om tussen 2011 en 2018 voor tienduizenden euro’s aan kinderbijslag voor twee van zijn kinderen te claimen. Geconfrontreerd met deze aantijgingen gaf de Nederlander alles toe. Toch ziet de rechter geen reden om zijn gevangenisstraf van vier jaar te verlengen.

Vervalste documenten

Alles bij elkaar heeft S. geprobeerd de Ierse belastingdienst voor een kwart miljoen euro op te lichten. Verspreid over zeven jaar heeft hij meerdere toeslagen ontvangen, onder meer een bijdrage voor werkzoekenden, een huurtoeslag, een ‘weer-aan-het-werktoeslag’ en een ‘terug-naar-schooltoeslag’.

In Ierland rook men onraad toen een van de brieven die naar zijn Ierse adres werden gestuurd, onbezorgd terugkwam. Het adres was volgens het postbedrijf onbewoond. De Ierse belastingdienst startte daarop in juli 2018 een onderzoek en ontdekte dat Leendert S. zowel in Engeland als in Nederland woonde, maar in ieder geval niet meer in Ierland.

Toen de Ieren de Nederlander vroegen om bewijs voor de rechtmatigheid van de toeslagen, overhandigde hij meerdere vervalste documenten. Daarnaast bleek dat de man vaak om de twee weken naar Ierland vloog om zijn toeslagen te innen.

Diepe spijt

De Nederlander zit momenteel een celstraf van vier jaar uit, maar als het aan de officier had gelegen had S. dubbel zo lang de gevangenis in gemoeten. De Ierse rechter besloot de man lager te straffen, onder meer omdat hij voor de rechtbank diepe spijt betuigde. Hij nam daarnaast 2500 euro mee als ‘klein gebaar’ voor de Ierse belastingdienst.