Nederlandse jacht op maffiosi naar nieuw level

Het anti-maffiateam maakt onderdeel uit van een aantal afspraken die de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie met Italië heeft gemaakt. Als tegenprestatie heeft het team toestemming gekregen om spijtoptanten van de maffia te horen over hun criminele activiteiten in Nederland.



De Italiaanse maffia is permanent gevestigd in Nederland en houdt zich vooral bezig met drugshandel. Maffia-experts waarschuwen dat de maffia ook sectoren van de Nederlandse economie binnendringt. Zo toonde een onderzoek uit 2015 aan dat een maffiafamilie jarenlang infiltreerde op de bloemenveiling in Aalsmeer. ,,Daar zag je het hele palet van de maffia: drugshandel, afpersing, fraude en oplichting'', zegt hoofd recherche van de Landelijke Eenheid Wilbert Paulissen.



De Nederlandse politie wordt niet dagelijks geconfronteerd met maffialiquidaties, zegt Paulissen. ,,Maar we weten hoe gevaarlijk de Italiaanse maffia kan zijn. We willen nauwkeuriger weten in welke omvang ze hier opereren. Inmiddels hebben we één spijtoptant kunnen horen. Dat leverde razend interessante informatie op.”