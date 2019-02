Nederlandse journalist Marokko uitgezet

Journalist Gerbert van der Aa is Marokko uitgezet. Hij moet via de Spaanse enclave Melilla terugreizen naar Nederland, zo bevestigde Van der Aa vandaag na berichtgeving van EenVandaag .

Van der Aa werkte in het Rifgebergte aan een reportage over illegale migratie toen hij vrijdag staande werd gehouden door agenten en mee moest naar het politiebureau. Daar kreeg hij naar eigen zeggen te horen dat hij illegaal werkte als journalist. Volgens Van der Aa krijgen alleen journalisten die in Marokko wonen toestemming om er te werken, maar deden de autoriteiten tot nu toe niet moeilijk over deze regel.



Van der Aa moest naar Melilla reizen en zou alleen nog naar Marokko mogen terugkeren om vandaar het vliegtuig naar Nederland te pakken. Maar toen de journalist zondag Marokko weer in wilde, kreeg hij te horen dat hij tot ongewenst persoon was verklaard.

Van der Aa werkt voor onder meer Elsevier Weekblad en NRC Handelsblad. Hij zegt dat agenten in burger hem al dagen volgden.

Minister

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de ambassade in Rabat contact heeft gehad met Van der Aa. Marokko heeft wettelijk vastgelegd dat het journalisten zonder accreditatie kan uitwijzen, aldus het ministerie. In september is nog een Franse journalist Marokko uitgezet. ,,Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat journalisten vrij hun werk kunnen doen in het buitenland en draagt deze boodschap uit, maar moet respecteren dat een land over zijn eigen afspraken en verplichtingen gaat.”