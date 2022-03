Nederlandse provincies hoog op Europese lijst coronabesmettingen

De nieuwste coronakaart die de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag uitbracht, is nog steeds voor het overgrote deel donkerrood gekleurd. Dat betekent dat de omikronvariant van het virus nog altijd volop rondgaat, al zijn vooral in Oost-Europa diverse regio’s een stapje teruggegaan qua waarschuwingsniveau.

Groningen telde de afgelopen twee weken relatief het hoogste aantal positieve testen van Nederland. Daar raakten 4654 per 100.000 inwoners besmet. Dat is één op de 21 inwoners. Met deze besmettingsgraad staat de provincie op de dertiende plaats in de lijst van 215 regio’s. Noord-Brabant, waar na carnaval een stijging te zien was, staat op plaats zestien, direct gevolgd door Friesland. Ook Drenthe, Limburg, Overijssel, Gelderland en Utrecht horen tot de dertig grootste coronabrandhaarden van Europa.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt elke donderdag een kaart over de stand van de epidemie in Europa. Alle regio’s kleuren groen, oranje, rood of donkerrood, afhankelijk van het aantal positieve tests en de vaccinatiegraad. Donkerrood is nog steeds de dominante kleur. Wel zijn inmiddels 27 regio’s rood, een stapje lager. Dat waren er een week eerder dertien. Twee Poolse regio’s zijn nu oranje. Het Franse overzeese departement Mayotte, tussen Madagaskar en Mozambique, is als enige groen.