Nederlandse reclamemaker krijgt in Seoul VN-vredesmedaille

VN-vre­des­me­dail­le voor Nederlands filmpje over vriendschap en religie

7:18 ,,Reclamemensen kunnen zoveel meer dan spullen verkopen. Laten we onze creativiteit en talent gebruiken om een betere wereld te scheppen voor onze kinderen en toekomstige generaties." Die oproep deed de Nederlandse reclameman Mark Woerde donderdag in het parlement van Zuid-Korea in Seoul.