Nederlandse tieners massaal naar Knokke om te feesten: ‘Niemand houdt zich toch aan de regels?’

Hou je van je konijn? Kijk dan uit voor de bromvlieg, zegt deze dierenarts

9 juli VLISSINGEN - Elke zomer is het weer raak: dan wordt bij Dierenkliniek De Ark zo ongeveer wekelijks een konijn binnengebracht met maden in de vacht. Dierenarts Liselot van der Baan-Smulders: ,,Helaas is het soms zo erg dat we het konijn gelijk moeten laten inslapen.” Grote boosdoener: de bromvlieg.