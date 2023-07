Nederlandse topauteurs dwars in oorlogsgebied Oekraïne: ‘Operatie Barbarossa maar dan anders’

Leo (72) moest gedwongen verhuizen: ‘Verschrik­ke­lijk, ik zag alleen maar rollators en scootmo­biels. Is dit mijn voorland?’

Noodgedwongen moest Leo Schellinger uit zijn huisje aan de Weeskinderendijk in Dordrecht. Het voormalig antikraakpand zou worden gesloopt en bewoners moesten hun stekkie verlaten. In het bejaardencentrum waar hij nu zit, moet hij zijn draai nog een beetje vinden. ,,Van de week heeft een of andere ouwe gek mijn fiets gesloopt. Maar ja, ik ga ook geen ouwe man op zijn bek slaan.”