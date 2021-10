Nederlandse tourgids doet vreemde ontdekking tijdens Noorderlicht-reis: ‘Wat is die witte schim?’

WIERDEN/LOFOTEN - Reisgids Ramon Lucas uit Wierden wist niet wat hij zag vorige week, tijdens een speurtocht naar het Noorderlicht in Noorwegen. Een witte schim vloog dwars door het magische groene licht heen. Wat was dit? „Dit is een hele bijzonder situatie.”

Noem de fotoserie die hij maakte gerust uniek. Raymond Lucas, reisgids bij Cape Tracks uit Wierden, heeft in zijn leven veel meegemaakt, maar hier keek zelfs hij van op. Op een heldere avond in de Lofoten - een eilandengroep in Noorwegen - was de Tukker samen met reisgenoten bezig met een fotoshoot.

Ze hadden sowieso al geluk die avond, omdat het magische groene en mysterieuze Noorderlicht - een van 's werelds meest bijzondere natuurverschijnselen - fraai zichtbaar was vanaf de punt van het dorp. „Rond elf uur verscheen er opeens iets vreemds wits in de lucht, dat spontaan voorbij flitste”, beschrijft Lucas.

Dwars door de horizon

Is het een ufo? Is het een vliegtuig? Nee, het is een raket... © Ramon Lucas

Een witte schim trok diagonaal door de horizon, dwars door het Noorderlicht. Lucas drukte snel af en legde het tafereel tot in detail vast. Zijn beelden zijn zo bijzonder, dat het onder UFO-gelovers vast voer voor discussie is: want betreft dit geen bewijs van buitenaards leven?

Het echte antwoord ligt iets anders, zo ontdekte de reisgids de volgende morgen. En is iets minder spannend, maar nog steeds heel bijzonder. Het witte schijnsel betrof namelijk een raketlancering vanuit Californië, ruim 7.000 kilometer (!) verderop.

UFO of wat anders?

Daar vertrok op dat tijdstip de Landsat 9, een aardobservatie satelliet vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië. Voor de liefhebbers: dat gebeurde op een Atlas V 401-draagraket. De schim werd op meerdere plekken waargenomen, ook in Nederland. Zo dachten mensen in Groningen ook een UFO te hebben waargenomen.

Voor de Twentse reisgids blijft het bijzonder. „Dit is een hele bijzondere situatie. Het vereist namelijk nogal wat geluk. Ten eerste is het Noorderlicht lang niet altijd zichtbaar. Raketlanceringen zijn er ook maar sporadisch en dan moet het ook nog eens helder zijn in de lucht.” En dan vergeet Lucas het belangrijkste nog: je moet er maar net staan om het op de gevoelige plaat vast te leggen.

Van achter de bergen verscheen de schim plots © Ramon Lucas

Het vertrek van de Landsat 9, vorige week maandag © AFP

Een bijzondere combinatie: het Noorderlicht en een wit schijnsel © Ramon Lucas