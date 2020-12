Nederlandse vader (58) gevangen in Texas na wilde tocht door Mexicaanse woestijn: ‘Hij is bijna verzopen’

Pin-upmodel uit de kleren om stamkroeg in Enschede te redden

4 december Mechteld Geesing springt in de bres voor Café Rocks in Enschede. Het 40-jarige pin-upmodel heeft zich in weinig verhullende lingerie laten fotograferen op de bar van haar favoriete kroeg. De gemaakte afdruk wordt de komende weken geveild en de opbrengsten gaan volledig naar het café.