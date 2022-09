Nederlandse visserijsector lijdt miljoenen euro's verlies: ‘Schepen veel te duur om vis te vangen’

,,Er moet snel een oplossing komen, want het is nu 1 minuut voor 12’’, zegt Kees Taal, onderzoeker van de Wageningen Universiteit over de toestand van de Nederlandse visserij. De sector lijdt over de eerste 8 maanden van dit jaar een verlies van naar schatting meer dan 20 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van de universiteit.

De boomkorvisserij, een methode waarbij vooral platvis wordt gevangen, is het meest verliesgevend met een negatief resultaat van 14 miljoen euro. Een gemiddelde boomkor verbruikt ongeveer 30.000 liter aan dieselolie. Een liter dieselolie kost nu gemiddeld 90 cent, een verdubbeling van de prijs van voor de oorlog. ,,Dan weet je wel wat er aan de hand is’’, zegt Teun Visser, directeur van de visafslag op Urk.

Te duur

Volgens de Wageningse onderzoeker Taal is een dergelijk schip ‘te duur om vis te vangen’. ,,Alsof de bakker brood bakt met een veel te dure installatie.’’ De enige uitweg uit de problemen is een nieuw type schip, waarmee goedkoper kan worden gevist, aldus Taal . Maar dat schip is er volgens hem nog niet, en er is ook nog niet echt zicht op: ,,Er moet snel gewerkt worden om straks rendabel te zijn.’’ Het kabinet maakt 444 miljoen euro vrij voor sanering en vernieuwing van de Nederlandse vissersvloot. ,,Er wordt reikhalzend naar uitgekeken, want deze klappen zijn enorm.’’

Op de visafslagen zien ze intussen 22 procent minder vis van Nederlandse schepen, een vermindering van 8 miljoen kilo. Desondanks is de visprijs goed, aldus Teun Visser. De gemiddelde kiloprijzen voor tong, garnalen en langoustine zijn er tientallen procenten op vooruitgegaan. ,,Maar de enorme kosten wegen niet op tegen deze goede prijzen.’’

Volgens Visser overwegen steeds meer families gebruik te maken van de saneringsregeling, die is ingesteld naar aanleiding van de brexit. ,,Als ze weg zijn, komen ze nooit meer terug.’’

Bemanningstekort

In mei meldde de visserijsector op Urk al dat ongeveer de helft van de schepen aan wal ligt. Als voornaamste redenen werden toen genoemd de hoge brandstofprijzen (oorlog in Oekraïne), een bemanningstekort en het wachten van kottereigenaren om te kunnen saneren in het najaar 2022.

De matige vangsten en aanvoer van vis vanuit de Noordzee leiden tot zorgen in de hele keten en onzekerheid over de toekomst, zegt ook het rapport van de Wageningen Universiteit. De zorgen leven niet alleen bij de vissers zelf, maar ook in de rest van de sector, zoals de visafslagen en handels- en verwerkingsbedrijven. Teun Visser is in ieder geval al begonnen met het halen van vis uit Noorwegen, IJsland en Alaska.

Naast de economische zorgen, verliezen vissers ook steeds meer ruimte op de Noordzee door andere gebruikers zoals windmolenparken en wordt er steeds meer terrein aangewezen als natuurgebied. Taal: ,,Je kunt niet blijven vissen op dezelfde gronden, meer dan 30 procent van de visgronden is straks niet meer beschikbaar voor de visserij.’’

