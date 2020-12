Nederlandse vissers zien groot aantal overboord geslagen containers in Noordzee

Oudste WOII-veteraan Paul Moerman (104) overleden; zonder schramme­tje uit de slag om Ypenburg

16:37 De oudste veteraan die vocht in de Tweede Wereldoorlog is overleden. Paul Moerman (104) uit Leiden was erbij tijdens de slag om Ypenburg in mei 1940 en overleefde het wonder boven wonder zonder een schrammetje.