Nederlandse vrachtwagenchauffeur in Engeland opgepakt wegens drugssmokkel

2000 auto's geflitst in één dag op A2

11 mei Of het een record is, is onbekend, maar het regent momenteel bekeuringen op de A2 tussen de Leidsche Rijntunnel en Holendrecht. Daar wordt aan de weg gewerkt en geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Inmiddels zijn in nog geen dag tijd maar liefst 2000 automobilisten geflitst.