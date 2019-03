Nynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Het was een gek interview met Marianne Thieme, afgelopen zaterdag in deze krant. Thieme heeft net een boek geschreven en een film gemaakt. Daar zou het interview dus over kúnnen gaan. Maar ze is ook net wegens ziekte een paar maanden afwezig geweest in de Tweede Kamer. En recentelijk werd bekend dat ze een nieuwe relatie heeft, met econoom Ewald Engelen.

Allemaal zaken waar een interviewer misschien wel naar móet vragen. Er zijn heel wat mensen die daar ook over willen lezen. Ik bijvoorbeeld. Ik vroeg me de afgelopen maanden ook regelmatig af wat er toch met haar aan de hand zou zijn. En toen ik hoorde over Engelen, deed ik ook een Googlezoekrondje. Dat is mijn achterklapkant. Geef ik gewoon toe.

En ergens dacht ik dat Thieme in dit interview antwoord zou geven op vragen over deze levensgebeurtenissen. Niet omdat ik vind dat dit moet, maar omdat iedere BN’er dat zo’n beetje doet. Helemaal in verkiezingstijd is het zeer verstandig om wat meer van de mens achter de politica te laten zien. Daar houden de kiezers van. Een snufje kwetsbaarheid, een toefje emotie. U zult er de komende weken nog veel lezen: interviews waarin lijsttrekkers op de racefiets zitten, over hun overleden ouder vertellen, of hun moeder aan het woord laten over wat voor schattige baby de politicus wel niet was.

Nee, dan Marianne Thieme. Die vertelt gewoon niets. Ja, Ewald Engelen is een leuke man die goed een West-Fries accent kan nadoen. En haar ziekte is een zaak tussen haar dokter en haar. Peter Winterman en Tobias den Hartog, de journalisten, trokken een half interview lang aan een dood paard. Ze liet niets los.

De achterklapper in mij was even teleurgesteld. Maar al gauw dacht ik: dit is honderd keer authentieker en eerlijker dan al die andere lijsttrekkers die de komende tijd interviews lang huilen over wat hen is overkomen en hoe ze daar uiteindelijk een betere politicus door zijn geworden, en vraaggesprekken in damesbladen met hun eega’s die koddige anekdotes vertellen, enkel en alleen om de kiezer voor zich te winnen.