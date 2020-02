‘Nee, de Nederlandse gevangenis is geen hotel’

‘Zal ik beginnen?’ R. schuift heen en weer op z’n stoel. Hij heeft een minuut of twintig zitten schrijven, net als de zes mannen om hem heen. Bijna muisstil was het in het lokaaltje in de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, locatie Zuyder Bos. Af en toe hoorde je het geluid van pennen op het papier, of een schreeuw of lach vanaf de luchtplaats.