Nee, GroenLinks en PvdA: gelijkspel betekent niet dat je allebei wint

Twee weken geleden bakte ze nog patat, nu is ‘mama’ Petra (47) overleden: ‘De sfeer zal anders zijn’

In haar boerderijwinkel in Almelo was Petra van der Aa (47) in haar element. Maar het bekendst werd ze onder de bezoekers van de discotheek Bruins in Saasveld. Daar stond ze zestien jaar ‘achter de patat’ en kreeg er de koosnaam ‘mama’. Zaterdag overleed de Almelose aan de gevolgen van kanker.