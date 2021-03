'Negatief reisadvies tot 15 april; zwemles weer na medio maart’

De besluiten zijn nog niet definitief. Maandag hakt het kabinet de knoop door. Daarna volgt een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is al duidelijk dat daar geen echte versoepelingen worden aangekondigd. Het gaat hooguit om aanpassingen, zeggen ingewijden.



Ook de avondklok blijft in ieder geval de volle maand maart nog van kracht. Versoepelingen kunnen pas als de epidemiologische situatie het toelaat. Het Catshuisoverleg dat zaterdag plaatsvond heeft niet geleid tot groen licht voor versoepelingen van het coronabeleid.



Er liggen drie grote onderwerpen op tafel waarover versoepelingen op de middellange termijn denkbaar zijn. Het hoger onderwijs kan gedeeltelijk weer toegankelijk worden voor studenten. De buitenterrassen zouden rond het eerste weekend van april met Pasen weer open kunnen. En de detailhandel zou meer ruimte kunnen krijgen. Maar voor alle drie de onderwerpen geldt dat de coronacijfers er beter uit moeten zien.



Afgelopen etmaal heeft het RIVM 4567 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal. Zaterdag was het aantal besmettingen 5356 (gecorrigeerd).