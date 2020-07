Negen aanhoudingen bij onderzoek naar cocaïnehandel haven Vlissingen

De politie heeft vanochtend negen aanhoudingen verricht bij een onderzoek naar cocaïnehandel in de haven van Vlissingen. Tientallen arrestatieteams vielen vanochtend vroeg tegelijkertijd bij verschillende panden in en rondom Zeeland binnen.

Op dit moment worden er zoekingen gedaan in onder andere Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. In totaal gaat het om ongeveer dertig locaties. Daarbij zijn ruim vierhonderd agenten ingezet.

Een arrestatieteam van de politie viel rond 05.00 uur een woning in Wolphaartsdijk binnen. Tegelijkertijd waren ook invallen op andere locaties. In Wolphaartsdijk hield de politie een man en een vrouw aan. Zij werden geblinddoekt afgevoerd. Ook gisteren waren er al invallen in panden in Goes en Heinkenszand.

Lang lopende operatie

Het rechercheonderzoek naar meerdere criminele organisaties die zich bezig houden met de import van cocaïne via de haven van Vlissingen en het faciliteren daarvan wordt Operatie Portunus genoemd.

Politie en Justitie hebben het vermoeden dat er meerdere criminele samenwerkingsverbanden actief zijn rondom de import van cocaïne via de haven van Vlissingen. ,,Waar het ene verband de partijen uit de dekladingen haalt en een andere samenwerkingsverband bijvoorbeeld actief is als bemiddelaar/ broker om de cocaïne te kunnen invoeren. Het voornaamste doel van vandaag is informatie en bewijs te verzamelen in deze verschillende (deel)onderzoeken”, aldus de politie.

Voor politie en justitie zijn de invallen een eerste stap in een lang lopende operatie, waarbij ze meer inzicht willen krijgen rondom deze criminele en ondermijnende samenwerkingsverbanden in het havengebied en hoe die zich verhouden tot elkaar.