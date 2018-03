Negen maanden voor chauffeur die man doodreed tijdens porno wissen

De chauffeur vertelde de rechter zelf dat hij bezig was met het wissen van pornosites in de browser van zijn telefoon vlak voor de fatale klap. Zijn vrouw had hem eerder boos gebeld nadat ze ontdekte dat hij online naar porno keek.



Uit onderzoek naar het fatale ongeluk bleek al dat de chauffeur de file voor hem vermoedelijk helemaal niet heeft gezien. Getuigen verklaarden dat hij pas op de rem ging staan nadat hij op de achterste auto in de file was gebotst.



De inzittenden van die auto, een gezin uit Sneek, raakten zwaargewond. Het 3-jarige dochtertje en de 29-jarige moeder overleefden de crash, de 31-jarige vader stierf negen dagen later in het ziekenhuis. De moeder is door de enorme klap wel verlamd geraakt en zal de rest van haar leven in een rolstoel moeten doorbrengen.



De vrouw sprak tijdens de rechtszaak een slachtofferverklaring uit. Zij noemde het wissen van de zoekgeschiedenis op de telefoon van de chauffeur ‘de meest zinloze, nutteloze, beschamende aanleiding’ voor het ongeluk.