Negentien sterfgevallen door corona in 24 uur: dodental nu op 43 in Nederland

In Nederland zijn de afgelopen 24 uur in totaal 19 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee komt het dodental op 43. Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 292. Het aantal vastgestelde besmettingen staat op 1705. Inmiddels zijn er 109 nieuwe patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. In 24 uur tijd zijn er ook 109 mensen extra opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Gisteren stond die teller nog op 204. In één dag tijd is dat aantal dus met meer dan de helft gestegen.

Het aantal vastgestelde besmettingen is vandaag gestegen naar in totaal 1705, dat was gisteren nog 1413. Maar aangezien sinds 12 maart lang niet alle mensen met coronaverschijnselen meer getest worden, vanwege een gebrek aan tests en sinds 10 maart ook familieleden geen coronatest meer krijgen, ligt het vermoedelijke aantal besmettingen vele malen hoger. Op 15 maart werden er al zesduizend gevallen in Nederland geschat.

Kijk op de kaart om te zien hoeveel vastgestelde besmettingen er zijn geconstateerd in jouw woonplaats.

Honderd ziekenhuisopnames

In één dag tijd zijn er dus ruim honderd coronapatiënten bijgekomen, die met ernstige verschijnselen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers is de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen nog houdbaar. Maar gevreesd wordt voor een tweede golf aan patiënten en een tekort aan beschermende kleding.

De hoogleraar intensive care geneeskunde, die zelf leiding geeft aan de IC van het Rotterdamse Erasmus MC, benadrukte eerder dat echt niet alleen ouderen getroffen worden door het coronavirus. ,,Wat vooral in het nieuws is gekomen, is dat ouderen sneller dood gaan. Op de hele bevolking is dat zo’n 2,5 procent, terwijl van de ouderen zo’n 15 procent overlijdt. Maar meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.”

De 16-jarige Sehraz, die tot voor kort kerngezond was, belandde bijvoorbeeld op de intensive care van het Erasmus MC/Sophia ziekenhuis in Rotterdam.

‘We gaan het doen’