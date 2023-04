Nekken Haagse regels de paasvuren? ‘Waarom zou je ons leukste feest willen verkloten?’

Met video E-step in Nederland voorlopig nog illegaal, zelfs branche raadt af er nu een te kopen

In Parijs stemden inwoners afgelopen weekend massaal de elektrische deelsteps uit het straatbeeld, terwijl ze in Nederland nog niet eens legaal rondrijden. Er wordt hier gewerkt aan een wet die volgens minister Harbers in 2025 in moet gaan, maar de branchevereniging ziet daar weinig heil in. ,,Er worden zoveel eisen gesteld dat ik verwacht dat er weinig nieuwe voertuigen op de weg komen.”