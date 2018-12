Nep-fysio krijgt vijf jaar voor verkrachting en aanranding hoogbejaarde vrouwen

De rechtbank in Breda acht in het zojuist uitgesproken vonnis bewezen dat de voormalige bloemist een vrouw van 93 verkrachtte en drie andere dames van 83, 88 en 94 heeft aangerand. De rechters verklaren ‘geen enkele twijfel’ te hebben over zijn schuld op basis van de (steun-)bewijzen en dat er sprake was van ontuchtige handelingen. ,,Deze aanrander en verkrachter gebruikte zijn fysieke overwicht door oudere, kwetsbare vrouwen te intimideren. Deze vrouwen zullen de laatste jaren van hun leven gebukt gaan onder gevoelens van vernedering, eenzaamheid en schaamte”, aldus de rechters.

Telkens deed de veroordeelde René B. zich voor als fysiotherapeut, dokter of verzorger. Hij overrompelde hen, overreedde de angstige bejaarden om naar de slaapkamer te gaan en trachtte hun intieme delen te betasten. Tijdens de zitting heeft hij alles categorisch ontkend en zei hij ook absoluut geen seksuele voorkeur voor oudere dames te hebben. Maar zijn verweer riep ook bij de rechtbank bij tijd en wijle grote vraagtekens op.

93-jarige vrouw

Op 23 juni ‘s middags sprak hij een 93-jarige vrouw aan bij een supermarkt. Hij zei haar fysiotherapeut te zijn, al herkende zij hem niet. Even later stond hij bij haar aan de deur in residentie Meilust in Bergen op Zoom. Hij manipuleerde haar naar de slaapkamer. Daar betastte hij haar borsten en verkrachtte hij het slachtoffer met zijn vingers. De vrouw probeerde hem vergeefs naar het balkon te lokken om hem daar op te sluiten. ,,Geestelijk en lichamelijk voel ik mij een wrak en vertrouw niemand meer”, liet zij haar dochter tijdens de behandeling van de zaak voorlezen.

De verdachte kwam werd naderhand herkend op camerabeelden van de flat en de supermarkt. En op het ondergoed van de vrouw werd zijn DNA aangetroffen. Volgens de rechtbank klopte ook het signalement van de aangeefster. Bovendien had de ex-vrouw van de veroordeelde in zijn auto een notitie met het adres van het slachtoffer gevonden. Op dezelfde dag liep een 94-jarige bewoonster van Meilust buiten. Daar trof ze volgens haar verklaring een ogenschijnlijk nette man aan. Ze vroeg hem of hij een kapotte lamp kon verwisselen. Hij ging mee naar binnen, verving de lamp, zei dat hij fysiotherapeut was en pakte de vrouw onverhoeds bij haar heup. Hij deed haar blouse en broek een stukje opzij. Ze liet duidelijk blijken daar niet van gediend te zijn. Op de lamp zaten vingerafdrukken die volgens het NFI ‘waarschijnlijker’ van de man waren dan van een willekeurig ander.

Dokter, of zoiets

Het derde incident was op 14 juni. Een 83-jarige bewoonster van verzorgingshuis Tante Louise kreeg in haar kamer bezoek van een man die zich voordeed als dokter, ‘of zoiets’. Ze moest haar broek uit doen en werd betast. De verklaringen van het slachtoffer en van een verzorgster zijn volgens de rechtbank authentiek. De verzorgster had een man op de gang gezien die sterk leek op de veroordeelde.