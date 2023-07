Nergens wordt zo vaak doorgereden na ongeval als hier: soms met excuusbriefje zónder contactgegevens

Man (30) ‘schaamt zich kapot’ na misbruiken pony in weiland: dit is zijn straf

Hij ‘schaamde zich kapot’. Dat zei de 30-jarige M.K. uit Olst over wat hij in die ene nacht in oktober had uitgespookt. In een weiland in Raalte betastte hij een pony. En trok zich daarbij af. Dinsdag hoorde hij zijn straf, die anders uitpakt dan justitie had gewild.