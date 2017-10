Nest Aziatische hoornaars gevonden en vernietigd in Zeeland

Het nest is gevonden met behulp van warmtecamera’s aan een drone. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zocht deze week naar het nest van de Aziatische hoornaars. Daarbij werd gekeken naar de vluchtpatronen van de rondvliegende insecten.



De Aziatische hoornaar komt van oorsprong uit Zuidoost-Azië. Het diertje eet honingbijen, wilde bijen, mieren, vliegen, vlinders en rupsen. Als de hoornaar zich hier vestigt, is er kans dat de bevruchting van planten zou verminderen.



Voor de mens is een steek van het insect vergelijkbaar met die van een gewone wesp, aldus de provincie: ,,Pijnlijk, maar niet levensbedreigend - tenzij iemand allergisch is.'' Het diertje staat op de lijst van ongewenste invasieve exoten. Voor exoten die op deze lijst staan gelden bepaalde verboden en verplichtingen, zoals het snel opsporen en bestrijden ervan.



In Dreischor werden afgelopen weken meerdere Aziatische hoornaars ontdekt. De eerste hoornaar vond inwoner Ron van de Roer op 18 september in zijn achtertuin aan de Ring. Het was de eerste waarneming van het exotische beestje in Nederland.