Net op vrije voeten takelt man de moeder van zijn kind toe en steekt haar 38 keer met mes: ‘Mama heeft pech’

Johanna leeft van 40 euro per week, twitte­raars overspoe­len haar met hulp na noodkreet: ‘Mijn lijf snakt naar groente’

Het waren nachtelijke berichtjes via Twitter, die Johanna (*) redding brachten en de honger verdreven. De 36-jarige Tielse leeft ver onder de armoedegrens en kreeg via dit sociale medium hulp aangeboden. ,,Ik kan zelfs de hele maand december nu doorkomen. Maar och, wat had ik na maanden zin in groente.”

24 november