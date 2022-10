Nét te laat met de verkoop van je woning, het overkomt er meer: ‘Gaat niet zoals gepland’

Voorzitter College voor Toetsen en Examens: ‘Smeer examens over schooljaar uit’

De schoolexamens en de tijdvakken van het centraal examen op de havo en het vwo moeten veel meer worden verspreid over het schooljaar. Dat zegt Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, in een podcast. Ook wil Hendrikse ervan af dat docenten en ouders al voor kinderen tussen de 10 en 14 moeten beslissen over een onderwijsrichting.

29 september