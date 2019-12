Neutraal in tijden van vergroening

Er is een verhitte discussie ontstaan over de vraag of de Europese Centrale Bank (ECB) klimaatbeleid moet voeren. Woensdag hadden wij DNB-president Klaas Knot uitgenodigd voor het afscheidsseminar van mijn voorganger Han de Jong. Knot liet duidelijk weten dat de centrale bank welwillend is om groen beleid te voeren, maar dat dit alleen kan als de belangrijkste opdracht – prijsstabiliteit – daarmee niet in ­gevaar komt.



Knots nieuwe baas bij de ECB, Christine Lagarde, zit er op het eerste oog toch iets anders in. Zij heeft aangegeven dat ze de bescherming van het milieu tot de kern van haar missie wil maken. Er hoeft geen licht tussen deze twee standpunten te zitten als prijsstabiliteit en duurzame obligaties opkopen door de centrale bank hand in hand gaan. De grote vraag is dus: doen ze dat?