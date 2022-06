Neven laten hanen met elkaar vechten in schuurtje: ‘Hanen de kop ingeslagen, ze waren mager’

RechtszaakDe tientallen hanen die eind 2018 in Bodegraven na een inval door de politie werden gevonden, zaten daar in hokken, omdat ze met elkaar moesten vechten.

Dat bleek woensdag tijdens de zitting in de Haagse rechtbank tegen twee verdachten, een Bodegraver (41) en een man uit Zwammerdam (35). De Bodegraver gaf toe dat de hanen inderdaad hebben gevochten in een weiland aan de Burgemeester Kremerweg in het dorp, maar dat hij en zijn medeverdachte nooit wedstrijden hebben georganiseerd.

De mannen, neven van elkaar, zeiden dat het het fokken van de hanen begon als hobby. ,,We zijn erin meegezogen, in contact gekomen met bepaalde mensen en toen liep het anders dan gepland”, zei de Bodegraver. ,,Het was een domme fout. Ik ben geschrokken van de doodsbedreigingen die ik via Facebook heb gekregen.”

Geld

De mannen zeggen dat ze de vechthanen kweekten voor tentoonstellingen. ,,We hebben er geen euro aan verdiend”, zei de verdachte (35) uit Zwammerdam. ,,Maar het klopt dat als je ze verkoopt op Marktplaats, je geld kunt verdienen. Het is wat de gek ervoor geeft.”

De mannen hielden 51 kippen en hanen in illegaal gebouwde hokken in een weiland aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven. Op 11 december 2018 viel de politie in alle vroegte het dierenverblijf binnen. Agenten vonden daar ook een looprad voor training en een gevechtsarena. Bij de mannen thuis werden nog eens twintig hanen gevonden. De Dammenaar bleek ook 1,5 kilo hasj te hebben.

Volledig scherm Dode hanen in een ton op het terrein aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven. © AD

Volgens justitie gaven de mannen weinig om het welzijn van de dieren. De officier verwijt hen dan ook dierenmishandeling en eiste daarvoor tegen de Bodegraver een werkstraf van veertig uur. De Dammenaar moet van het Openbaar Ministerie (OM) zestig uur werken. Beide mannen moeten van hem ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken krijgen. De officier vroeg daarnaast om een verbod op het houden van hanen en kippen.

Dat ze medicijnen hadden, gezwellen met mesjes zouden verwijderen en de dieren controleerden op luizen, maakte op de officier geen indruk. ,,Ze wilden de dieren alleen in conditie houden voor het vechten.”

Inslaan

De politie deed uitgebreid onderzoek naar de handel en wandel van de twee mannen. Justitie is ervan overtuigd dat het verder ging dan ‘een hobby’. Zo zouden de mannen naar het buitenland zijn gegaan voor hanen, en bezoek aan trainingen en gevechten. De hanen die in Bodegraven werden gevonden, waren niet verwaarloosd, maar hadden volgens een dierenarts wondjes en kale plekken en waren erg agressief naar elkaar.

Quote Als het lijden voor een kip ondraag­lijk is, is de dood een verlossing Advocaat

De rechtbank hield de mannen delen uit het dossier voor. Ze spraken via de telefoon over eieren vanuit Thailand en Japan, hanen ‘de kop inslaan’ of ‘de keel doorsnijden’ als ze niet aan de verwachtingen voldeden. Na gevechten werd er ook uitgebreid over de telefoon gesproken. De rechter hield enkele van die gesprekken voor, omdat daaruit zou kunnen blijken dat het niet bij een hobby bleef.

Zo werd er onder meer gezegd: ‘Die kale kan echt wel vechten’, ‘de kop was kapot, maar hij bleef maar terugkomen’, en ‘hanen de kop ingeslagen, ze waren mager’. Ook werd er gesproken over sporen, metalen hoesjes die om de poten kunnen worden geschoven bij het vechten.

De politie startte het onderzoek na meldingen dat er mogelijk illegale hanengevechten werden georganiseerd in Bodegraven. Bij het hanenverblijf werden vervolgens camera’s opgehangen.

Gokken

Op de beelden zijn hanen te zien die met elkaar vechten in de gevechtspit in het schuurtje. Ze worden telkens uit elkaar gehaald en weer bij elkaar gezet. Ook is te zien dat de hanen ‘schoentjes’ om krijgen. Volgens de verdachten ‘zodat ze elkaar niet kunnen raken’. Volgens justitie werd regelmatig gesproken over ‘sporen’ die om de poten van de hanen gingen.

Volledig scherm Hanen in een hok in Bodegraven. © ANP

Op andere beelden is de Dammenaar te zien terwijl hij een van de dieren de kop inslaat. Dat gaat in eerste instantie fout. Hij raakt zichzelf op zijn been en heeft dan duidelijk pijn. ,,Dat was een kip die ziek was”, reageerde de verdachte op die beelden.

In sommige landen, waaronder Frankrijk, zijn hanengevechten legaal. Daar is een gevecht tussen hanen pas over, als één van de twee dieren overlijdt of gewond afdruipt. Het is een vorm van gokken en de inzet is geld.

Doodslaan

De advocaten benadrukten dat nergens uit het dossier blijkt dat de mannen hun hanen ook daadwerkelijk in het buitenland of elders in Nederland hebben laten vechten. ,,Het houden, fokken en trainen van vechthoenders is niet verboden”, sprak een van de advocaten. Ze vroegen zich ook af, als dierenwelzijn zo belangrijk is, waarom het ruim drie jaar moest duren tot de zaak voor de rechter kwam.

Over het doodslaan van de kip door de Dammenaar maakte zijn raadsman een vergelijking met de bio-industrie: ,,Daar schieten we dieren een kogel door de kop, of snijden we hen de strot door. Als het lijden voor een kip ondraaglijk is, is de dood een verlossing.”

De verdachten zeiden in te zien dat ze fout zaten. ,,Ik zal het nooit meer doen”, sprak de Dammenaar. ,,Het kan niet en het klopt niet.” De rechtbank doet over twee weken uitspraak.