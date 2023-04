Nicolien (23) is aseksueel: ‘Soms hoor ik dat ik gewoon geen goede seks heb gehad’

Of het nou gaat om levensgrote posters met vrouwenbillen of series over swingers: sex sells. Voor Nicolien Boekhoudt (23) uit Hengelo onbegrijpelijk. Ze is aseksueel en aromantisch. Vandaag is het Internationale dag van de aseksualiteit. Hoe is het om aseksueel te zijn in een wereld die om seks lijkt te draaien? „Soms hoor ik dat ik gewoon geen goeie seks heb gehad.”

Wat betekent aseksualiteit voor jou?

,,Voor mij verklaarde de term aseksualiteit heel veel. Seks is voor mij iets vreemds en iets wat geen onderdeel is van mijn leven. Ik heb een aantal relaties gehad waarin ik niet begreep waarom mijn partner seks anders ervoer dan ik. Het voelt voor mij als iets wat moet.”

Is aromantisch hetzelfde als aseksueel?

,,Nee, aseksualiteit gaat puur om de seksuele aantrekkingskracht en bij aromantisch gaat het om de romantische aantrekkingskracht. Aromantisch zijn is voor mij best ingewikkeld, omdat het gaat om het missen van een bepaald gevoel.”

Hoe ben jij erachter gekomen?

,,In 2021 had ik een relatie met mijn beste vriend en ik wist in die relatie niet goed wat ik voelde. Als er iemand was waar ik verliefd op kon worden en waar ik die aantrekkingskracht bij zou hebben, dan was hij het. Toch had ik die gevoelens niet. Ik ben toen gaan googelen en zo kwam ik de term aseksualiteit tegen. Toen vielen de puzzelstukjes op hun plaats.”

Volledig scherm Het is voor Nicolien lastig om iemand te vinden die dezelfde behoeftes heeft. © Robin Hilberink

,,Ik vond het heel fijn om te weten dat meer mensen hiermee dealen. Aan de andere kant viel mijn toekomstbeeld in elkaar. In de media gaat bijna alles over seks of de ware liefde vinden, pas als je die hebt gevonden leef je lang en gelukkig. Voor mij is het moeilijk om dat beeld los te laten.”

,,Ik had verwacht dat ik over dertig jaar een partner zou hebben en gesetteld zou zijn, maar die kans is nu best klein. Het is lastig om iemand te vinden die dezelfde behoeftes heeft. Ik weet dat je ook gelukkig kunt zijn zonder partner, maar toch ben ik best bang om alleen te eindigen.”

Wat voor reacties krijg je van mensen?

„Mijn familie is heel ruimdenkend, dus zij accepteert het wel, maar begrijpt het niet. Ik snap dat wel, want ik begreep het eerst ook niet.”

Quote Mensen zeggen dat het iets medisch is en dat ik naar de huisarts moet Nicolien Boekhoudt

„Ik krijg ook wel haatreacties of vervelende opmerkingen, zoals: je hebt gewoon nog niet de ware gevonden of je hebt nog geen goeie seks gehad. Of mensen die zeggen dat het iets medisch is en dat ik naar de huisarts moet. En deze opmerkingen komen niet alleen van buitenstaanders, maar ook gewoon van mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap. Dat voelt alsof ik niet geaccepteerd word, zelfs niet in de gemeenschap die juist staat voor inclusie.”

Wat voor advies zou je geven aan iemand die worstelt met zijn aseksualiteit?

„Het is oké om onzeker te zijn. Trek je ook niet te veel aan van alle vervelende reacties. Het is lastig als mensen je niet begrijpen, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid om aan hen uit te leggen hoe je je voelt. Het is vooral belangrijk dat je jezelf kan accepteren.”

Volledig scherm „In de media gaat bijna alles over seks of de ware liefde vinden, pas als je die hebt gevonden leef je lang en gelukkig.” Voor Nicolien is het moeilijk om dat beeld los te laten. © Robin Hilberink

Hoeveel mensen zijn er aseksueel? Aseksualiteit is een breed begrip en de manier waarop het ervaren wordt kan per persoon verschillen, staat op de site aseksualiteit.nl. Simpel gezegd: het ervaren van geen of weinig seksuele aantrekking naar andere personen. „Hiermee zien wij aseksualiteit net als heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit en andere seksuele geaardheden als een seksuele identiteit”, staat op de site. Hoewel het percentage in verschillende onderzoeken anders is, wordt er geschat dat 1% van de bevolking aseksueel is. Al ligt dit percentage waarschijnlijk hoger, omdat de term steeds meer bekendheid krijgt. „Hoewel er aseksuele personen zijn die geen seks of seksuele handelingen willen, zijn er ook aseksuele mensen die om verschillende redenen wel seks hebben of bepaalde seksuele handelingen wel doen. Dit is bijvoorbeeld om kinderen te verwekken, voor hun partner of om omdat ze daar zelf van genieten.”