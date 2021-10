Niels Blaak (29) werd getroffen door leukemie, maar droomt weer van topsport: ‘Het was overleven’

Meer dan 1 op de 12 jongeren krijgt jeugdzorg

In het eerste halfjaar van 2021 kregen 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren. Het percentage dat jeugdzorg krijgt, verschilt sterk per gemeente. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

29 oktober