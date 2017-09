Nielson: Als ik ga roken ben ik de grootste loser op de planeet

Nielson en Olcay Gulsen proberen in oktober te stoppen met roken als ambassadeurs van Stoptober. Vandaag vond in het Amsterdamse VondelparkCS de kick-off plaats. 28 dagen gaan de BN'ers en andere rokende Nederlanders de strijd aan met hun nicotineverslaving. Ze treden in de voetsporen van onder andere Najib Amhali en Wendy van Dijk.