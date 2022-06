Niemand gaat genegenheid voelen voor boze mannen die een minister thuis opzoeken

Een gesprek met de baas van De Hoge Veluwe: ‘De wolf vernietigt alles, hij moet ophoepelen’

Seger baron Van Voorst tot Voorst (60) bestiert ’s lands bekendste Nationaal Park: De Hoge Veluwe. En na een werkdag wacht thuis in Salland het familielandgoed Den Alerdinck II. Een gesprek over discriminatie van de adel, de blije boodschap, poepen in het park en – hoe kan het ook anders – de wolf. ,,Hij moet ophoepelen, maakt me niet uit hoe.”

19 juni