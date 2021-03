Niet bij begrafenis kunnen zijn? Dankzij deze cameraman ben je er tot het allerlaatste moment bij

Hoe een moeder haar zoons voor 166.000 euro oplichtte: ‘Wat ze met het geld deed? Geen idee’

27 maart Vader werkt, moeder doet de huishouding, de kinderen studeren; de familie Van Hoorn is een van de normaalste gezinnen van Nederland. Tot mei 2016, als blijkt dat een van de leden de rest van het gezin al jaren bedondert. Over een oplichtingszaak waarvan de gevolgen nog twintig jaar lang voelbaar zullen zijn. „Er werd gewoon 12.000 euro cash per maand opgenomen.”