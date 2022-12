Niet eerder zó warm op oudejaarsdag, 2023 begint ook ‘uitzonderlijk zacht’

Hovenier wordt ‘struikro­ver’ in Apeldoorn: ‘Misschien mocht het niet. Maar mij niet betalen mag ook niet’

Heel even was Kevin Scholten (32) de bekendste hovenier van Nederland. Als een moderne ‘struikrover’ trok hij de tuin van een niet betalende klant in Apeldoorn leeg. ,,Toen ging de Queen dood.’’ De mediastorm trok van hem naar Engeland. ,,Een klant zei: over dat geld kom je wel heen. Richt je op belangrijke zaken.’’

30 december