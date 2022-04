Niet meer naar GGD na positieve zelftest

update/video Olivier van de G. (32) over wurgen Esmee (14): ‘Gebeurde in een opwelling tijdens een stoeipar­tij’

Olivier van de G. (32) heeft Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk gedood in een opwelling tijdens een stoeipartij. Dat is althans wat volgens hem gebeurde op 30 december. Het lichaam van het meisje zou hij vervolgens in een ‘waas’ hebben verplaatst.

8 april