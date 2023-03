Nieuw apparaat Nijmeegs ziekenhuis maakt onderzoek prostaat aangenamer (echt waar)

Een nieuw apparaat dat het CWZ in Nijmegen deze week als eerste ziekenhuis in Nederland in gebruik heeft genomen, moet onderzoek naar de prostaat voor patiënten makkelijker maken. Het maakt het mogelijk om met een prik tussen balzak en anus de prostaat te bereiken.

En hoe gruwelijk dat misschien ook klinkt: ,,Het is heel patiëntvriendelijk”, stelt uroloog Rik Somford van het Nijmeegse ziekenhuis.

De ‘normale’ manier voor onderzoek bij een patiënt die mogelijk prostaatkanker heeft, is anders. In veel gevallen gaat het via transrectale biopten: de uroloog of verpleegkundig specialist prikt dan via de endeldarm in de prostaat om weefsel weg te nemen.

Omdat er dan via de darm wordt geprikt, is de kans op een ontsteking echter groter. ,,Je prikt in feite door de ontlasting heen.” Mannen moeten daarom preventief antibiotica slikken. Toch krijgt nog zo’n 4 procent van de mannen een ontsteking. Soms zelfs met als gevolg een levensgevaarlijke bloedvergiftiging.

Het CWZ had al een methode ontwikkeld om via een naald tussen anus en balzak een ‘hapje’ uit de prostaat te nemen. ,,Maar mensen moeten dan perfect stilliggen, mogen dus niet bewegen of bijvoorbeeld hoesten.” Want anders bestaat de kans dat de naald niet op de plek komt die op de MRI-scan is aangemerkt als ‘verdacht’. Patiënten moesten daarom volledig onder narcose of werden met een ruggenprik verdoofd.

Het nieuwe apparaat dat het ziekenhuis nu heeft aangeschaft, maakt dat overbodig. Het apparaat maakt een soort driedimensionale echografie die meebeweegt met de patiënt. Daardoor kan de uroloog beter volgen waar de bioptnaald naartoe wordt gestuurd. ,,Daarmee komen we dus veel preciezer terecht op de plek die verdacht is en wordt het risico dat je ten onrechte niks vindt veel kleiner.”



De plek waar de naald voor het nemen van de biopt ingaat, kan eenvoudig ontsmet en verdoofd worden. Daardoor wordt de kans op infectie praktisch tot nul teruggebracht en is geen antibiotica meer nodig.



,,Het is dus makkelijk, veiliger en patiëntvriendelijker”, vat Somford samen. Het CWZ hoopt er jaarlijks vele honderden mannen mee te helpen.

