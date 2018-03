Nieuw bewijs: Knuffel van Sharleyne is van flat gegooid, 'dus Sharleyne ook'

Het Openbaar Ministerie heeft nieuw bewijs dat de moeder van de 8-jarige Sharleyne haar dochter van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen heeft gegooid. Uit een valreconstructie blijkt dat de knuffel van Sharleyne, die ook op straat lag, alleen maar naar beneden kan zijn gegóóid. En als de knuffel is gegooid, zou ook Sharleyne zijn gegooid. In de rechtbank Assen diende deze ochtend een pro forma-zitting tegen de moeder.

Sharleyne werd in juni 2015 op straat gevonden, mét haar knuffel. Een afschuwelijke val van de tiende verdieping, waar ze woonde met haar moeder, werd het kleine blonde meisje met de grote blauwe ogen fataal. Lang is aangenomen dat het meisje haar knuffel, een oranje poes, vasthield toen ze viel. Of ze nu geduwd is of dat het een ongeluk was.

Vindplaatsen

Uit onderzoek naar de vindplaatsen van de knuffel en het meisje, rekening houdend met de hoogte van de plek vanwaar Sharleyne viel, komt naar voren dat de knuffel naar beneden gegooid moet zijn. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tijdens een nog niet inhoudelijke rechtszaak het nieuwe bewijs aangevoerd om Hélène J., de moeder van Sharleyne, langer vast te houden. Hélène is zelf niet bij de rechtszaak. Ze zit al een half jaar vast en bleef in haar cel. En daar blijft ze voorlopig ook. Haar voorlopige hechtenis werd vanmorgen verlengd.

Justitie gaat er vanuit dat als de knuffel is gegooid, ook Sharleyne is gegooid. Ook omdat er verder geen sporen zijn gevonden die erop wijzen dat het meisje zelf is gesprongen. Zo zijn er geen sporen op de reling gevonden en Sharleyne was te klein om op eigen kracht over te reling te komen zonder die aan te raken.

Alcohol

Hélène J. wordt ervan verdacht het meisje te hebben gewurgd en naar beneden te hebben gegooid. Hélène J. had een alcoholprobleem en was dronken in de nacht van het drama. De moeder werd pas vervolgd nadat de vader, waarmee ze grote ruzie had en gescheiden leefde, een artikel 12-procedure was gestart. De vader had de knuffel ook aan Sharleyne gegeven, zegt Sébas Diekstra, advocaat van de vader van Sharleyne. ,,Nu blijkt dat de knuffel over de reling is gegooid, maakt dat de zaak nog triester dan-ie al was.''