Nieuw drama Fred van Leer: twee mannen met vuurwapen overvallen zijn woning

Van Leer was er vanochtend snel bij met een filmpje om zijn volgers een update te geven over de overval. ,,Klopt, ze hebben vanmorgen getracht mij te overvallen. Twee jongens in Post NL-pakjes, met een pruik op. Een heel lelijke, by the way. Ik ben bedreigd met een vuurwapen, klopt ook.” Fred laat echter weten geen klappen te hebben ontvangen. ,,Weet je wie er wel klappen hebben gekregen? Die gasten die beneden aan de trap lagen.”



Inmiddels is de stylist onderweg om aangifte te doen. Hij voelt zich sterk, ondanks dat hij een gekneusde rib heeft. ,,Dat doet inderdaad veel pijn. En door! En dat is natuurlijk makkelijk gezegd.” Van Leer waarschuwt zijn volgers voortaan goed op te letten bij het openen van de deur en benadrukt ook nog even dat er absoluut niets bij hem te halen valt. ,,Lieve mensen, als je misschien met een heel groot schilderij de deur uit wil lopen, dan mag het. Maar de trap is hoog, he. Fijne dag!”, sluit hij de video af.