Nieuw extern onderzoek naar misdaadcijfers asielzoekers

VIDEO De dames Dots gaan op tournee, deze keer zonder rolschaat­sen

17:16 De Dolly Dots zijn terug. Deze keer geven de vijf dames geen megaconcerten in Ahoy of Ziggo Dome, maar gaan ze langs de theaters. In de show is niet alleen ruimte voor hun muziek, maar ook voor anekdotes over de periode dat ze mateloos populair waren: de jaren 80. ,,Verbouwde kippenschuren deden meestal dienst als kleedkamer.’’