Nieuw kort geding over Nederlandse vrouw in IS-kamp

Advocaat André Seebregts start morgen een kort geding om de Nederlandse Staat te dwingen de Amsterdamse Chadia B. (31) terug te halen uit een detentiekamp voor IS-vrouwen in Syrië. De vrouw is zwaargewond, ze mist een voet, en heeft al jaren ernstige psychische problemen. ,,Die had ze ook al vóórdat ze naar Syrië reisde", stelt Seebregts, waardoor de beslissing om naar Syrië te gaan volgens hem niet bij volle verstand is genomen,

De advocaat probeert met het kort geding gebruik te maken van een kleine opening die de Hoge Raad recent liet in een andere zaak. Daarin eisten 23 Nederlandse vrouwen (en hun kinderen) in de IS-kampen dat Nederland hen zou helpen bij terugkeer. De Staat vindt het echter te gevaarlijk om de vrouwen terug te halen. De vrouwen verloren die zaak uiteindelijk, onder meer omdat de Hoge Raad stelde dat het ‘hun eigen verantwoordelijkheid is geweest’ dat ze naar Syrië zijn gegaan om zich daar bij een jihadistische groep als IS of Jabhat al-Nusra aan te sluiten.

Maar, zo betogen Seebregts en de Amsterdamse familie van de vrouw, in het geval van Chadia B. ligt dat anders. De vrouw kampte al een tijdje met psychoses als ze in 2013 radicaliseert en naar Syrië reist. Daar trouwt ze met een strijder van Jabhat al Nusra. Het kalifaat van IS bestaat dan nog niet. Maar Chadia is binnen drie maanden weer terug in Nederland, haar man heeft haar verstoten.

Paspoort ingenomen, toch vertrokken

De familie van Chadia smeekt de autoriteiten (veiligheidsdienst, gemeente) om in te grijpen. Ze zijn bang dat de Amsterdamse teruggaat naar Syrië, zo vertelde haar neef Omar vorig jaar aan deze site, haar psychische gesteldheid is niet verbeterd. Die instanties grijpen echter niet in. De familie neemt zelf haar paspoort in om te voorkomen dat ze op het vliegtuig stapt. Toch weet Chadia weer naar Syrië te reizen: ze blijkt een ID-kaart te hebben aangevraagd én gekregen bij de gemeente. Daarmee kan ze in een vliegtuig naar Turkije stappen.

Volledig scherm Chadia B. © prive

Chadia sluit zich aan bij IS en belandt uiteindelijk, als de terreurgroep haar laatste grondgebied verliest, in detentiekamp Al-Hol in Noord-Syrië. De Amsterdamse heeft, door onbekende oorzaak, een voet verloren en is in de war. Ze wordt onderhouden door andere Nederlandse vrouwen in het kamp. Haar schrijnende toestand wordt in de zomer van 2019 bevestigd door de Nederlandse journalist Harald Doornbos, die de vrouw aantreft in een tent in het kamp. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft tegen de familie inmiddels haar spijt over de gang van zaken uitgesproken.

Vorige week werd een andere individuele zaak, van een vrouw die ernstige brandwonden opliep in het kamp en verzorging nodig heeft, afgewezen door de rechtbank. De groep advocaten die de vrouwen bijstaan zien in de zaak van Chadia B. toch nog een kans, vanwege haar aangetoonde psychische problemen voor vertrek.

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding op de rechtbank rol komt.