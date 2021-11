Nieuw onderzoek maakt vergeten vrouw uit de museumgeschiedenis zichtbaar

Er zijn nog maar een paar vrouwen uit het verleden bekend die een belangrijk stempel drukten op het verzamelen, bijvoorbeeld Helene Kröller-Müller en Sientje Mesdag-van Houten. In een speciaal project, De andere helft. Het aandeel van vrouwen in de Nederlandse kunstwereld, gaan wetenschappers de rol van vrouwen in de kunstwereld en specifiek in museale collecties in Nederland in de periode 1780-1980 onderzoeken. Circa twintig musea door heel Nederland zullen later in het onderzoek aansluiten om nieuwe namen en verhalen aan het licht te brengen van vrouwen die hun steentje bijdroegen.