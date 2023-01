Nieuw ontvangstcentrum voor asielzoekers in Alkmaar moet Ter Apel ontlasten

Het voormalig Belastingkantoor in Alkmaar moet een nieuwe ontvangstlocatie voor asielzoekers worden. Zo moet het aanmeldcentrum Ter Apel worden ontlast. Daar sliepen afgelopen zomer honderden mensen buiten omdat er binnen geen plek meer was.

Het kantoor in Alkmaar is in beeld om een zogenoemde Centrale Ontvangst Locatie (COL) te worden, meldt de gemeente Alkmaar. Asielzoekers kunnen daarheen nadat ze zich in Ter Apel hebben aangemeld. In Alkmaar volgt dan een identiteitscheck (door de vreemdelingenpolitie), een intake (door de immigratiedienst) en een gezondheidscheck. Er komt plek voor 250 asielzoekers, die na een week zouden moeten doorreizen naar een volgend azc om daar de volgende stap in hun asielprocedure te zetten.

,,Op 20 februari 2023 gaat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad vragen wat zij van dit idee vinden. Als de raad het een goed idee vindt, gaan we met de buurt, bedrijven en andere organisaties in gesprek”, meldde de gemeente Alkmaar vanmiddag.

Protest in Bant

Momenteel kan het identificatieproces, behalve in Ter Apel, alleen in azc Budel plaatsvinden. Het kabinet is nog op zoek naar een vierde locatie. Het moet ervoor zorgen dat asielzoekers minder lang in Ter Apel hoeven te verblijven. Het kabinet had eerst een locatie in Bant (Noordoostpolder) op het oog, maar in het dorp was veel weerstand tegen de komst van een nieuw asielcentrum.

In Alkmaar lijkt er al wel een meerderheid in de gemeenteraad, stelt wethouder Joël Voordewind (asielzaken). ,,We hebben afgelopen zomer allemaal de beelden uit Ter Apel gezien. En wij hebben hier plek", zegt het voormalige Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. ,,We steken wel onze nek uit, want gemeenten zitten vaak niet te wachten op asielzoekers die net aankomen en nog gecheckt moeten worden.”

Volgens de nieuwe spreidingswet voor asielopvang zou Alkmaar zo'n 450 asielzoekers moeten opvangen. De gemeente gaat het kabinet nu vragen of het bij de 250 bewoners van het COL kan blijven.

