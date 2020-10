Nieuw-West in Amsterdam grote brandhaard: ‘Er is er veel schaamte’

Duitse kerk wil zwarte beeld drie koningen verbannen wegens ‘racisti­sche karikatuur’

11 oktober In Duitsland is ophef ontstaan nadat bekend werd dat de domkerk van Ulm een kunstwerk van de drie koningen wil verbannen. Volgens een woordvoerder van de kerk past de karikaturale afbeelding met grote lippen en grote gouden ringen niet meer in de hedendaagse tijdsgeest.