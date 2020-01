Nieuwbouwhuis? Dan kun je een parkeerplek wel vergeten

‘Vader Ruinerwold gebruikte ritueel zwaard om kinderen te mishande­len’

15 januari Vader Gerrit Jan van D. (67) van het schuilgezin in Ruinerwold (Drenthe) mishandelde een aantal van zijn in een boerderij opgesloten zes kinderen omdat hij op sommige momenten dacht dat ze door de duivel waren bezeten. Bij zijn heftige bestraffingen maakte hij dikwijls gebruik van een ritueel zwaard. Dat staat in het boek Spookhoeve Ruinerwold dat eind deze week verschijnt en waaruit de Telegraaf al enkele passages publiceerde.