Nieuwe aanhouding in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De nu opgepakte 30-jarige Pool wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Hij zou destijds in Rotterdam woonachtig zijn geweest.

De vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries werden op 6 juli 2021 opgepakt en staan terecht bij de rechtbank Amsterdam. Eerder werd ook al de 27-jarige Poolse man Krystian M. aangehouden in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Lelystad. Volgens Justitie zou hij via een smartphone op afstand de moord op Peter R. de Vries aangestuurd hebben. De man wordt gelinkt aan vier verschillende strafzaken verspreid over het land. Al die zaken draaien onder meer om (grof) geweld. In drie van die zaken is hij formeel verdachte, in een vierde zaak komt hij vooralsnog alleen voor in het dossier.