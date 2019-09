Nieuwe beelden wolvenwelpen opgedoken: wolfjes snuffelen rond op de Veluwse heide

Wolven in Nederland, een samenwerkingsverband van verschillende natuurorganisaties die draagvlak willen creëren voor de wolf, bevestigt dat het gaat om twee van de vermoedelijk vijf jonge wolven die rond april zijn geboren. ,,De locatie is bij ons bekend en maakt onderdeel uit van het territorium van deze groep, bovendien komt het getoonde gedrag van de dieren op de beelden overeen met dat van jonge wolven. Voor ons is wel duidelijk dat het gaat om de wolfjes op de Veluwe”, zegt woordvoerder Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland.

Natuurfilmer Van Es zette de beelden zo'n week geleden op Facebook. ,,We zijn meerdere keren naar Yellowstone in de Verenigde Staten gereisd om wolven in het wild te zien. Om nu in ons eigen land deze dieren te kunnen bewonderen, is simpelweg geweldig”, schreef hij erbij. Van Es zag de twee dieren 25 minuten lang ‘relaxen, rondsnuffelen alsook een mislukte jachtpoging op een wild zwijn’. Woordvoerder Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland zegt dat de beelden duidelijk maken dat de dieren behoorlijk zijn gegroeid. ,,Het pluizige is er wel vanaf. Binnen een maand kunnen ze zelfstandig jagen.”

Volledig scherm Een screenshot uit het filmpje. © Patrick van Es/Facebook