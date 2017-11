Nieuwe Call of Duty is realistischer dan ooit

,,Het is lastig te omschrijven, omdat het zoveel facetten behelst, maar het komt er grofweg op neer dat ik probeer het spel goed moet laten aanvoelen, dat mensen het makkelijker kunnen spelen zonder dat het ten koste gaat van het realisme. Ik schrijf code, best complex, want er kan veel mis gaan. In het spel zitten een aantal divisies, elk met een eigen wapen en eigen wapenvaardigheden. Daarvan nam ik er twee voor mijn rekening. De Airborne-divisie heeft een supressor, een knaldemper die op jouw wapen wordt geschroefd. Dat heb ik geïmplementeerd, net zoals de vuurkogels van de Expeditionary-divisie.''



,,Maar ik bemoeide me bijvoorbeeld ook met het feit dat als je omhoog rent in het spel, jouw personage achterover helt. De truc van alles wat ik doe, is dat het precies op het juiste moment moet verschijnen en moet duren. De timing is essentieel.''



Call of Duty is traditioneel een van de allergrootste blockbusters van het jaar, maar de afgelopen delen kwam er qua verkoop aardig de klad in. Niet toevallig dus dat men voor het nieuwe deel teruggrijpt op de setting waarmee het ooit allemaal mee begon: de Tweede Wereldoorlog. Kleine ziet andere redenen: ,,Het is inderdaad back to the roots, maar dat komt ook omdat we een nieuwe generatie jongeren in contact willen brengen met de Tweede Wereldoorlog. En de nieuwe generatie hardware - de PlayStation 4 en Xbox One - maakt het mogelijk om dat zoveel mooier en zoveel realistischer te tonen dan ooit te voren. Dat zijn zaken waar ze veertien jaar geleden, toen het origineel uitkwam, echt niet van hadden durven dromen.''