Nieuwe coronamaatregelen: Nederlanders hamsteren massaal wiet en hasj

Blowers sprongen vanmiddag van hun bank toen het kabinet de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aankondigde. Door de sluiting van de horeca - ook de coffeeshops - vanaf 18.00 uur vandaag hadden wietrokers nog maar drie kwartier om een voorraad aan te leggen tot ten minste 6 april. Dit leidde binnen no time tot enorme drukte en lange wachtrijen bij de coffeeshops.

Na het hamsteren van toiletpapier, pasta en potgroenten is Nederland nu massaal wiet en hasj aan het inslaan. De enorme drukte was niet te missen. Op sociale media doken direct foto’s op van tientallen mensen in een rij voor de coffeeshops in heel veel steden in Nederland.

De verregaande maatregelen die vandaag werden aangekondigd, treffen inmiddels alle facetten van de samenleving. De scholen gaan dicht, evenals de kinderopvang. Sportscholen mogen niet meer open en ook cafés, restaurants en coffeeshops moeten de deuren sluiten tot ten minste 6 april.

Of alle blowers een voorraad kunnen aanleggen tot die datum, is nog maar de vraag. Het is wettelijk niet toegestaan om meer dan 5 gram wiet of hasj aan te schaffen. En per coffeeshop mag maximaal 500 gram tegelijkertijd voorradig zijn.

‘Als ik aan de beurt ben, is het op’

Voor coffeeshop Florence op de Beeklaan in Den Haag stonden tientallen mensen in de rij. Auto’s werden in de haast schots en scheef op de weg geparkeerd. ,,Je mag maar 5 gram per persoon”, aldus een van de wachtenden. ,,Tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, is het waarschijnlijk op. Ze mogen maar beperkte handelsvoorraad in de zaak hebben. Ik geef het zo op.” Bij coffeeshops in Amsterdam was hetzelfde beeld te zien met lange rijen wachtenden.

Ook in Roermond ontstonden chaotische taferelen bij de coffeeshops, onder meer bij Skunk aan de Zwartbroekstraat. Daar stonden veel Duitsers in de rij. De drukte was mede een gevolg van het nieuws dat Duitsland een deel van zijn grenzen sluit. Veel Duitsers wilden snel nog wiet en hasj halen voordat ook de Nederlands-Duitse grens zou dichtgaan. Om die reden wilde de coffeeshop vandaag zelfs een uur langer openblijven, om alle klanten te kunnen bedienen. Dat is er echter niet van gekomen. Mensen die later dan 18.00 uur kwamen, stonden voor een gesloten deur.

Provocerend hoestende man aangehouden

Bij een coffeeshop in Den Haag is een man aangehouden. Hij stond ‘hoestend en proestend’ in de rij. Wijkagent Marc de Wit vertelde hem dat hij daar zo niet kon staan en vroeg hem om weg te gaan. Dat deed hij even, maar hij kwam al snel weer terug en ging toen door met ‘opvallend provocerend’ hoesten. Hierop besloot de agent om hem op te pakken. Bij de aanhouding spuugde en sloeg hij de agent. ‘Dit is erg asociaal, zeker nu iedereen weet wat er gaande is met het coronavirus’, aldus De Wit

Sluiting horeca

De sluiting van horecagelegenheden om 18.00 uur ‘zal niet in alle gevallen lukken’. ,,Je moet deze oproep ook maar net horen natuurlijk”, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. ,,We zagen dit natuurlijk aankomen en als het nodig is, dan is het nodig: gezondheid staat op een, twee en drie. Maar ik maak me er wel zorgen over dat er nog geen concreet pakket maatregelen ligt om de ondernemers te helpen. Daar moet het de komende 24 uur zeker over gaan.”

Volledig scherm Coffeeshop Bullwackie in Amsterdam © AD

Volledig scherm Ook is er een run gaande op coffeeshops in Breda en Etten-Leur. © BNDESTEM

Volledig scherm Coffeshop Freak in Utrecht. © AD

Volledig scherm Coffeeshop Andersom in Utrecht. © AD

Volledig scherm © AD